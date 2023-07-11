Журналисты посетили одно из крупнейших кладбищ "Группы Вагнера" в Краснодарском крае.

Спустя почти полтора месяца после объявленного ухода "ЧВК Вагнер" с фронта и более двух недель после мятежа Евгения Пригожина, в России продолжают хоронить убитых наемников. Но теперь над их погилами перестали устанавливать кресты, пишет издание "Вот Так".

Корреспондентка издания побывала на одном из самых известных кладбищ наемников в станице Бакинская Краснодарского края. Как выяснилось на месте, мятеж вагнеровцев никак не повлиял на планы по благоустройству кладбища, которое Пригожин анонсировал еще весной.

"Воскресным днем на кладбище хмурые рабочие занимаются благоустройством могил. Вместо деревянных крестов с табличками на месте захоронений устанавливают серые гранитные надгробия в виде пирамид, похожие на противотанковые надолбы, известные как "зубы дракона"", – пишет издание.

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Почему отказались от крестов, никто не смог рассказать. Но на пирамидках-надгробиях по-прежнему присутствует символика "ЧВК Вагнер".

Участок, где хоронят наемников, огорожен забором от остального кладбища. Об этом захоронении вагнеровцев впервые стало известно в конце 2022 года, когда здесь было 48 могил с табличками "Вагнера". Сейчас их в 17 раз больше — 824 могилы. Но рабочие, занятые в благоустройстве, уверяют, что захоронений на самом деле больше — около тысячи.

Также рабочие утверждают, что на кладбище продолжают привозить убитых наемников, хотя и в меньшем количестве. Идет ли речь о недавно погибших, или о тех, кто погиб раньше, но только сейчас их смогли похоронить, не уточняется.

Уход "вагнеровцев" с фронта

1 июня текущего года главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что его частная армия уходит из Бахмута и передает свои позиции регулярной российской армии. Хотя подобные заявления он делал и раньше, в этот раз вагнеровцы действительно отошли в российский тыл.

В начале июля командир украинского подразделения аэроразведки "Terra" Николай Волохов сообщил, что на Бахмутском направлении продолжают действовать наемники "ЧВК Вагнер". Он предположил, что они могли вернуться на фронт уже в качестве контрактников российской регулярной армии.

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