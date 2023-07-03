Говорить о полном отводе подразделений ЧВК "Вагнер" с Бахмутского направления не приходится.

Участие в боевых действиях на Бахмутском направлении все еще берет определенное количество наемников ЧВК "Вагнер". При этом официально "вагнеровцы" там уже не воюют.

"Нам неизвестно, на каких началах они здесь находятся, возможно, они подписали контракт с МО РФ. Однако действительно кое-кто из них остался на Бахмутском направлении", – рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" командир подразделения аэроразведки "Terra" Николай Волохов.

Он также отметил, что эти бойцы достаточно хорошо подготовлены.

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"Говорить о полном отводе подразделений ЧВК "Вагнер" с Бахмутского направления не приходится. Я думаю, что здесь остались те, кто обладает отдельными профессиональными навыками. Поскольку следует понимать то, что в ЧВК "Вагнер" есть очень большое количество подготовленных, коммерчески мотивированных бойцов", – подчеркнул Волохов.

Ситуация на Бахмутском направлении

В Институте изучения войны заявили, что россияне проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные операции в районе Миньковки и Богдановки, а также в районе Хромово. Кроме того, оккупанты перебросили подкрепление в район трассы Е40 к северо-западу от Бахмута.

В то же время начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Олег Калашников подчеркнул, что под Бахмут россияне перебросили частные военные компании – в частности, "Факел" и "Поток", которые связывают с "Газпромом".

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