По словам наших бойцов, фактически поля и посадки в Бахмуте "усеяны" трупами российских оккупантов.

Украинские защитники продолжают удерживать Бахмут, несмотря на то, что оккупанты пытаются взять под контроль дороги, ведущие в город-крепость. Нашим силам обороны удалось оттеснить врага от южных окраин.

Как говорится в сюжете ТСН, за одну ночь уничтожили 15 групп "вагнеровцев", которые шли на штурм украинских позиций. Подразделение ВСУ в этом бою потеряло дрон с ночным видением.

"Мы подняли ночные глаза, и было такое удивление, потому что их была куча с разных направлений. С 22:00 до 05:30 мы отсекали эти группы. Потом было по перехвату, что это были 15 групп "вагнеровцев", — рассказывает защитник Украины.

Как рассказывают в сюжете, из-за нехватки техники россияне все больше отправляют в наступление только солдат. Атакуют в основном "вагнеровцы" живой силой и пытаются продавливать наши позиции, но зря - Бахмут остается украинским.

Ситуация в Бахмуте

Ожесточенные бои за Бахмут идут с лета, россияне несут колоссальные потери. Несмотря на заявления противника о том, что ВСУ покинут город, они мужественно обороняют его.

Так, накануне главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что "город почти полностью окружен". В тот же день подразделение аэроразведчиков "Птахи Мадяра" получило приказ о выходе из Бахмута Донецкой области на новые позиции. Воины держали оборону города 110 суток.

Российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут Донецкой области, сообщил Институт изучения войны 5 марта.

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