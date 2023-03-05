Украинские защитники продолжают удерживать Бахмут, несмотря на то, что оккупанты пытаются взять под контроль дороги, ведущие в город-крепость. Нашим силам обороны удалось оттеснить врага от южных окраин.
Как говорится в сюжете ТСН, за одну ночь уничтожили 15 групп "вагнеровцев", которые шли на штурм украинских позиций. Подразделение ВСУ в этом бою потеряло дрон с ночным видением.
"Мы подняли ночные глаза, и было такое удивление, потому что их была куча с разных направлений. С 22:00 до 05:30 мы отсекали эти группы. Потом было по перехвату, что это были 15 групп "вагнеровцев", — рассказывает защитник Украины.
Как рассказывают в сюжете, из-за нехватки техники россияне все больше отправляют в наступление только солдат. Атакуют в основном "вагнеровцы" живой силой и пытаются продавливать наши позиции, но зря - Бахмут остается украинским.
Ситуация в Бахмуте
Ожесточенные бои за Бахмут идут с лета, россияне несут колоссальные потери. Несмотря на заявления противника о том, что ВСУ покинут город, они мужественно обороняют его.
Так, накануне главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что "город почти полностью окружен". В тот же день подразделение аэроразведчиков "Птахи Мадяра" получило приказ о выходе из Бахмута Донецкой области на новые позиции. Воины держали оборону города 110 суток.
Российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут Донецкой области, сообщил Институт изучения войны 5 марта.