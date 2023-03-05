В этом месте похоронены 406 наемников.

На кладбище в Краснодарском крае, где хоронят "вагнеровцев", ликвидированных в Украине, за последнее время появились 26 новых могил наемников.

Об этом сообщил Telegram-канал SOTA со ссылкой на местного активиста Виталия Вотановского. Последний насчитал на кладбище уже 406 захоронений боевиков из ЧВК "Вагнера". По словам активиста, части родственников не сообщают, где закопали тела оккупантов. Поэтому семьи ликвидированных боевиков ищут их по фотографиям с кладбища.

Вотановский также снял ролик с демонстрацией рядов одинаковых могил. На каждой установлен деревянный крест с табличкой, на которой написано имя оккупанта. А на земляных насыпах лежат идентичные венки в красно-желтых цветах.

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Главарь частной военной компании Евгений Пригожин еще прошлым летом начал вербовать заключенных на войну против Украины. Зэки входили в штурмовые группы и становились "живым мясом", которым забрасывали позиции ВСУ в районах Соледара и Бахмута. Из-за такой тактики весомая часть "вагнеровцев" были ликвидированы.

Как сообщил проект "ВЧК-ОГПУ", по состоянию на 10 февраля у Пригожина оставалось 5 тысяч зэков. Вербовать новых заключенных ему запретили, то есть "Вагнер" в России "слили".

В Минобороны Украины 28 февраля сообщили, что Россия проводит ротацию наемников на Бахмутском направлении из-за огромных потерь. Это вынужденный шаг, на который пришлось пойти государству-агрессору.

За одну ночь подразделения ВСУ уничтожили 15 штурмовых групп "Вагнера", которые атаковали позиции в районе Бахмута. При этом наши солдаты потеряли лишь дрон.

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