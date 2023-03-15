Руководство университета потребовало не разглашать факт сбора "добровольных пожертвований".

Сотрудников Иркутского национального исследовательского технического университета принуждают "добровольно" жертвовать часть зарплаты на войну в Украине.

Руководство обязало работников подписать заявления с просьбой об удержании 3 тыс. руб. с зарплаты на нужды "спецоперации", сообщает издание The Moscow Times.

При этом средняя зарплата в учреждении составляет 35 тыс. руб. Таким образом, сотрудники вынуждены отдавать фактически десятую часть заработка на войну.

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Руководство потребовало не разглашать факт сбора "добровольных пожертвований".

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