Сожженные тела российских оккупантов находят на освобожденных территориях.

Украинская поисковая группа "Черный тюльпан" находит тела ликвидированных на войне в нашей стране российских солдат. С февраля 2022 года они нашли 311 тел путинских военных на деоккупированных территориях Украины.

Глава группы "Черный тюльпан" Алексей Юков рассказывает, что некоторые тела российских военных сжигают сами оккупанты, чтобы скрыть потери. Его рассказ публикует издание The Guardian.

"Мы нашли пятерых российских военных в Лиманском районе, трупы которых были сожжены", — сказал Юков. Он отметил, что в некоторых случаях тела российских солдат сжигали местные жители из-за невыносимого запаха.

Видео дня

"Есть те (российские военные, — УНИАН.), кто пытается скрыть свои потери, чтобы не тащить с собой тела", — говорит руководитель "Черного тюльпана".

Оккупанты избавляются от тел тысяч ликвидированных российских солдат, а Кремль регистрирует их как "пропавших без вести".

Доказательства того, что россияне сжигают тела своих солдат

В перехваченном в мае 2022 года телефонном звонке российского солдата говорилось, что его товарищи похоронены на "свалку в человеческий рост" недалеко от оккупированного Донецка. "Там столько "груза 200", что горы трупов достигают 2 метров в высоту", — сказал он в телефонном разговоре.

"Они просто бросают их туда. А потом проще сделать так, будто они бесследно исчезли. Им проще притвориться, что они просто пропали без вести, и все", — говорил российский солдат в другом перехваченном звонке.

В ноябре прошлого года газета The Guardian поговорила с десятками местных жителей и работников в Херсоне, которые рассказали, что российские войска использовали местную свалку для сжигания тел погибших российских солдат во время шестимесячной оккупации.

Как происходит обмен телами солдат между Украиной и РФ

Обмен телами военных между Россией и Украиной является очень секретным процессом, и общее количество отправленных тел не разглашается ни одной из сторон. Один из источников издания The Guardian, который часто участвует в обменах и согласился поделиться на условиях анонимности, сказал: "С начала российского вторжения между двумя странами произошло не менее 20 обменов телами солдат".

По словам источника, обмен телами происходит на российско-украинской границе или на передовой под контролем представителей обеих стран.

Международный комитет Красного Креста заявил, что принимал участие в нескольких таких операциях.

Вас также могут заинтересовать новости: