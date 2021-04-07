В Москве задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который более трех часов удерживал и насиловал двоих школьников в заброшенном здании в Южном Бутове.
Читайте такжеВ России обнаружили свалку человеческих останковОб этом пишет сайт life.
Сообщается, что 5 апреля насильник встретил двоих 14-летних подростков и попросил помочь донести тяжелый пакет до дома.
Но когда они дошли до парка, мужчина достал нож и под угрозами затащил школьников в заброшенное здание.
На данный момент мальчики проходят курс психологической реабилитации. Возбуждено уголовное дело.
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