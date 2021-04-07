Насильник попросил школьников донести тяжелый пакет до дома, а потом пригрозил ножом.

В Москве задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который более трех часов удерживал и насиловал двоих школьников в заброшенном здании в Южном Бутове.

Читайте такжеВ России обнаружили свалку человеческих останковОб этом пишет сайт life.

Сообщается, что 5 апреля насильник встретил двоих 14-летних подростков и попросил помочь донести тяжелый пакет до дома.

Но когда они дошли до парка, мужчина достал нож и под угрозами затащил школьников в заброшенное здание.

На данный момент мальчики проходят курс психологической реабилитации. Возбуждено уголовное дело.

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Автор: Катерина Шварц