В частности, в российской столице боятся проникновения ДРГ.

В столице страны-агрессора – Москве – повысили меры безопасности. В частности, усилена охрана территории в центре города и вокруг Кремля.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "База". Отмечается, что в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии сделаны ежедневные "резервы" из числа сотрудников.

"По данным "Базы", в Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в том числе по вероятным проникновениям диверсионных групп в Москву и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием. Так, теперь по распоряжению руководства спецполка, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что, помимо єтого, дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно сидят в резерве на своей базе – на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.

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Тем временем на росТВ новая истерика – тамошние "эксперты" заговорили о приближении еще одного масштабного наступления украинских войск в конце лета и массированном ударе F-16 по Крымскому мосту.

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