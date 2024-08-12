Украина в нескольких аспектах гораздо лучше провела Курскую операцию по сравнению с вражеской на Харьковщине.

Плацдарм будет расширяться, но никоим образом нельзя делать ставку на то, что завтра мы уже возьмем всю Курскую область и пойдем на Москву. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эфире телемарафона.

"События могут развиваться по более интересному для нас сценарию - плацдарм будет расширяться и надо, чтобы он расширялся, но никоим образом нельзя делать ставку на то, что завтра мы уже возьмем всю Курскую область", - подчеркнул он.

По его словам, горячие головы в соцсетях и СМИ говорят, что мы чуть ли не завтра захватим всю Курскую область и пойдем на Москву.

Видео дня

"Противника нельзя недооценивать. Да, действительно, они этого не ждали, они сейчас растеряны. Но по меньшей мере 75 тысяч личного состава, потому что именно так исчисляется группировка "Север", есть точно в Брянской, Курской и Белгородской областях", - подчеркнул Черник.

Он подчеркнул, что не известно, перегруппируют ли россияне его и бросят на блокирование расширения плацдарма в обязательном порядке. При этом добавил, что нам сейчас в Курской области надо все минировать, чтобы были подрывы вражеской техники и личного состава, и обязательно окапываться и строить аналогичную их линии Суровикина, потому что наступать на хорошо обустроенные позиции всегда трудно.

Эксперт отметил, что Курская операция позволила отвлечь, в частности, с Харьковского направления не менее 2 000 личного состава, а это две полноценные батальонные тактические группы врага. По его словам, наконец война по настоящему пришла и на территорию страны, которая ее начала.

Черник отметил, что Курская операция проводилась очень быстрыми темпами.

"Если сравнивать с их аналогичной Харьковской операцией, то мы их в несколько раз опередили - в части скорости, глубины прорыва и в части самой полосы фронта. На эту минуту те источники, которым я доверяю, говорят, что это минимум 600 кв.км. Это очень много. Это является признаком того, что мы достигли невероятного уровня операционной способности", - сказал Черник.

При этом отметил, что Украина имеет интеллектуальное преимущество, в частности, по дроновой составляющей.

"Нам нужно выдержать еще где-то полтора-два месяца до того момента, когда зайдут дожди. Потому что тогда движение приостанавливается, потому что тогда по грунту ни мы, ни они двигаться не могут. Из-за их численного преимущества такая погода будет в нашу пользу", - отмечает эксперт.

По его словам, вполне приемлемо то, что Украина зашла на территорию страны, которая пошла против нее войной.

Черник напомнил о войне США с Ираком в 2004 году. При этом пошутил, что тогда американцы не сделали Ирак колонией или своим штатом.

"Они снесли режим, организовали там адекватные выборы и привели к власти другое правительство", - добавил эксперт.

По его словам, эта операция должна сделать Украину сильной в переговорном процессе и удержание этого захваченного плацдарма будет для них серьезным аргументом.

"Но как сложится в реальности, увидим", - сказал Черник.

Курская область - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина проводит в Курской области военную операцию. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сегодня, 12 августа, сообщил, что сейчас под контролем Украины находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации.

В то же время представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что российские оккупанты перебрасывают некоторые войска из Запорожской области на север. При этом напомнил, что россияне накопили большое количество личного состава, в том числе и в Запорожской области, и то количество подразделений, которые они передислоцируют, сравнительно небольшое, чтобы говорить о каком-то ослаблении или снятии заслона для продолжения наступления на южном направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: