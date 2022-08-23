Некоторых "буйных" даже задерживала полиция.

В Латвии россияне устроили истерику из-за сноса советского памятника "Освободителям Риги". Им отказали в проведении акции протеста, но россияне все равно пришли к месту монумента.

Видео с истерикой попало на видео, его опубликовало агентство tvnet.lv.

Так, в середине мая парламент Латвии прекратил действие пункта межправсоглашения с РФ об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Это сильно не понравилось россиянам, некоторые решили выйти на протесты.

Партия "Российский союз Латвии" пыталась получить разрешение на проведение акции протеста в мэрии. Однако заявку не удовлетворили.

Несмотря на запрет россияне все равно пришли к месту сноса памятника. Люди кричали о "фашизме", пытались устраивать потасовки и провоцировать правоохранителей. Некоторых "буйных" даже пришлось задерживать.

Россиян особенно возмутили люди, которые вышли против них. Недовольным фанатам памятника предлагали уехать обратно в РФ и там радоваться пережиткам советского прошлого.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Латвии готовят поправки к закону об иммиграции, часть граждан РФ и Беларуси может остаться без работы.

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