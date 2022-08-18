На данный момент законопроект направлен на согласование другим министерствам, затем его рассмотрят парламент и правительство страны.

МВД Латвии предложило запретить повторно выдавать временные ВНЖ гражданам России и Беларуси до лета 2023 года.

Так, как пишет Delfi, согласно поправкам к Закону об иммиграции, латвийским работодателям придется прервать трудовые отношения с гражданами РФ и Беларуси, если у тех нет статуса постоянного жителя ЕС.

На данный момент законопроект направлен на согласование другим министерствам, затем его рассмотрят парламент и правительство страны.

Министерство предложило сделать ряд исключений и позволить продлевать ВНЖ тем, кто входит в одну из этих категорий:

люди, которые длительное время находятся в Латвии, например, бывшие граждане и неграждане Латвии;

люди, находящиеся в Латвии по соображениям гуманности или в интересах латвийского государства;

люди, имеющие тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии (в том числе, вдовы и вдовцы, или те, кто имеют общих детей).

Также, согласно предложенным поправкам, продлить временный ВНЖ смогут студенты и научные работники, которые после завершения учебы или научного проекта собираются остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы найти работу или начать бизнес.

МВД предлагает также приостановить выдачу долгосрочных виз до 30 июня 2023 года. Здесь также предусмотрены исключения, связанные с соображениями гуманности, непреодолимой силой, государственными интересами, международными обязательствами и соблюдением нормативных актов ЕС.

Ранее УНИАН писал, что Латвия может аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины. Прибалтийское государство понимает, какие ужасы творит РФ на территории нашей страны.

Напомним, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние 2 недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%. А чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, предложит странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

А в Офисе президента Украины объяснили, почему нужен такой запрет. Он поможет гражданам РФ осознать ответственность за войну.

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