В оккупированном Крыму уже шесть лет "необъяснимо" погибают и исчезают российские чиновники

Большинство случаев происходили при похожих обстоятельствах ‒ чиновников находили в ванной комнате.

За шесть лет после российской аннексии Крыма на полуострове при невыясненных обстоятельствах скончались четверо чиновников, еще двое исчезли. Большинство случаев происходили при схожих обстоятельствах ‒ чиновников находили в ванной комнате.

Об этом говорится в материале Радио Свобода.

Среди последних «невыясненных» летальных случаев – смерть 47-летнего заместителя главы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина. Его тело нашли 22 апреля в съемной квартире. Как писали СМИ, чиновник прибыл из Москвы в Ялту – и с тех пор его никто не видел.

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В декабре 2018 года нашли мертвым 46-летнего экс-главу подконтрольного России Центрального суда Симферополя Виталия Михайлова. По неофициальной информации, мужчину нашли повешенным. Он был сыном экс-депутата подконтрольного России крымского парламента от «Единой России» Евгения Михайлова.

А в ноябре 2017-го стало известно, что глава управления российской Федеральной антимонопольной службы по Крыму Тимофей Кураев совершил суицид в ванной своей квартиры в Симферополе. Тогда журналисты писали, что чиновник имел много врагов за свою деятельность, в частности в большом бизнесе. До своего назначения на полуострове мужчина работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Повешенным нашли голову подконтрольной Кремлю администрации Коктебеля Ростислава Сторожика.

Кроме того, пропавшими считаются бывший главный архитектор Ялты Эдем Керимов и экс-вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Владимир Серов.

Крымский историк, политический обозреватель Александр Севастьянов не исключает, что по фактам самоубийств и исчезновений чиновников в Крыму может скрываться их желание избежать ответственности за участие в незаконных схемах или защититься от перспективы стать «стрелочниками» в них.

Как сообщал УНИАН, лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич с сарказмом отреагировал на новость о рекордном росте военного бюджета России.