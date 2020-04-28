"Мы ж воевать собрались, а не лечиться!": Макаревич с сарказмом высказался о рекордном военном бюджете РФ

Пользователи сети поддержали певца и также с иронией отреагировали на увеличение военного бюджета.

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич с сарказмом отреагировал на новость о рекордном росте военного бюджета России.

Комментарий он оставил на своей странице в Facebook.

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"Ура! Наш военный бюджет на четвертом месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м. Ну, так мы ж воевать собрались, а не лечиться!" – написал Макаревич.

Поклонники Макаревича поддержали певца и также с иронией отреагировали на увеличение военного бюджета.

"Позорище!!! И это великая страна?!", "Так для того половина больниц в России и закрылась за последние шесть лет, чтобы военный бюджет подтянуть", "Некоторое время назад осознал, что готовность страны "атаковать в случае чего" или "защищаться насмерть" не предполагает готовности лечить раненых", "Записываем: Россия – в палату для буйных", - комментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.