Экономика России может упасть на 8%.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Так, на фоне рекордных финансовых и экономических санкций против России экономика страны может упасть на 8%. В 1998 году дефолт привел к падению ВВП РФ только на 5,4%.

Потребительская инфляция в РФ, по прогнозу Fitch Ratings, к концу 2022 года составит 18%.

Кроме этого, прогнозируют снижение иностранных инвестиций в России на фоне выхода из страны все большего количества международных компаний.

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