Олигарх уверяет, что именно поэтому решил прекратить вербовку российских заключенных.

Российский олигарх Евгений Пригожин заявил, что более 10 миллионов граждан США подали заявки на вступление в "Группу Вагнера". Якобы именно это стало причиной для прекращения вербовки российских заключенных. Об этом сообщает подконтрольный олигарху телеграм-канал "Кепка Пригожина".

По его словам, ранее "Группа Вагнера" выпустила рекламу, ориентированную на американскую аудиторию. После этого группировка якобы получила более 10 миллионов заявок от граждан США, желающих "бороться против НАТО".

"В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских", – заявил Пригожин.

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Как Пригожин вербовал российских заключенных на войну

С 2014 года "ЧВК Вагнер" существовала как отряд хорошо обученных профессиональных наемников. Однако для полномасштабной войны группировка оказалась слишком малочисленной, и летом 2022 года Пригожин начал массово вербовать заключенных в свою частную армию.

Согласно подсчетам фонда "Русь сидящая", в общей сложности Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных, однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, покалечены, взяты в плен или просто сбежали.

После потери большей части боевиков "Группа Вагнера" оказалась на грани выживания. При этом у Пригожина появились проблемы с вербовкой новых заключенных, что вынудило его объявить о прекращении набора "добровольцев" в российских тюрьмах.

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