В России установили, что диверсию устроил "мужчина в черном".

Россияне якобы возобновили движение поездов на на перегоне Унеча-Рассуха в Брянской области, где накануне сошел состав с 60 вагонами, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами.

РФ задействовала 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Всего якобы было уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Отдельно губернаторы Гомельской и Брянской областей обсудили "инцидент". Отмечается, что беларусская локомотивная бригада не пострадала.

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Как пишет Telegram-канал SHOT, в результате взрыва с рельсов сошли двухсекционный тепловоз (сгорел), пять вагонов с щебнем и пиломатериалами. Вытекло 12 тонн дизельного топлива.

В Брянской области сошел поезд - что известно

1 мая в одном из районов Брянской области РФ на железной дороге сработала бомба, и с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Чиновник утверждал, что в результате взрыва никто не пострадал. В результате подрыва поезда было нарушено железнодорожное сообщение российских населенных пунктов с белорусским городом Гомель.

В России установили, что диверсию устроил "мужчина в черном". Ему примерно 40 лет, рост - около 170 сантиметров. У него был черный рюкзак, передвигавшийся велосипедом.

По словам военного эксперта Романа Свитана, взрывы в России - это стандартный набор действий диверсионно-разведывательных групп или партизанских отрядов, которые активизировали свою деятельностью перед грядущим "наступлением" ВСУ и выполняют определенные задачи.

Свитан уточнил, что если по территориям РФ, вероятнее всего, "отрабатывают" партизаны, то на территории временно оккупированного Крыма звуки взрывов - дело рук ВСУ.

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