"Самыми результативными" россияне были в уничтожении американских РСЗО HIMARS.

В ежедневных сводках Министерство обороны страны-агрессора отчитывается о якобы уничтоженной в Украине технике, прибегая к чрезмерным преувеличениям.

Некоторых образцов западной техники, полученной Украиной от партнеров, россияне "уничтожили", если верить сводкам, даже больше, чем у украинских сил было на вооружении. Наглядно это проиллюстрировало в инфографике издание "Слово и дело" .

"Самыми результативными" россияне были в уничтожении американских РСЗО HIMARS. Согласно сводкам МО РФ, их "поразили" 73 единицы. Всего Украина, по официальным данным, получала 20 таких систем.

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"Поражающие результаты" россияне продемонстрировали и в "ликвидации" американских самоходных артиллерийских установок Paladin, которых якобы уничтожили 17 из 18 полученных Украиной.

Среди "уничтоженных" (однако, в воображении россиян) и установки ЗРК Patriot. В среду, 17 мая, МО РФ заявило, что было уничтожено 5 пусковых установок Patriot. Всего Украина должна была получить три батареи, по восемь пусковых установок в каждой. Информацию о значительном повреждении системы уже опровергли.

Также оккупанты хвастались "ликвидацией" 8 дальнобойных ракет Storm Shadow, которых Украина получила от 2 до 10 штук и уже успела применить на фронте.

Уничтожение Patriot в Украине - что сообщалось

16 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, в частности, применив ракеты "Кинжал". В ВС заявили, что все ракеты сбиты.

Россия впоследствии отчиталась, что якобы во время атаки было уничтожено пять пусковых установок Patriot. Выяснилось, что комплекс действительно получил повреждения, но весьма незначительные. Радиолокационная составляющая, то есть самая сложная и ценная часть комплекса, вообще не пострадала.

18 мая стало известно, что поврежден Patriot уже отремонтирован.

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