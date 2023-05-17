Ремонт поврежденной установки Patriot можно осуществить в полевых условиях, говорят источники издания.

Зенитно-ракетная установка Patriot, участвовавшая в отражении российской ракетной атаки на Киев в ночь на 16 мая, получила минимальные повреждения. Об этом три американских чиновника сообщили CNN на условиях конфиденциальности.

"США направили инспекторов для проверки системы во вторник после того, как украинцы сказали, что система, по-видимому, была повреждена", – передает издание слова одного из чиновников.

Источники заявили, что зенитно-ракетный комплекс все еще находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая, т.е. самая сложная и ценная часть комплекса, вообще не пострадала. Собеседники издания уверяют, что снимать пострадавший Patriot с боевого дежурства для проведения ремонта не нужно.

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Отмечается, что полная батарея Patriot состоит из шести основных компонентов – генераторов, радара, станции управления, антенны, пусковых установок и ракет-перехватчиков. Компоненты работают вместе, но они могут быть разнесены на местности в некотором удалении друг от друга. Какой именно компонент пострадал, до сих пор не раскрывается.

Повреждение ЗРК Patriot в Киеве – что известно

В ночь на 16 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами нескольких типов, в том числе шестью "Кинжалами". Украинские военные заявили, что перехватили все российские ракеты, в том числе "несбиваемые" "Кинжалы".

Российское Минобороны в привычной манере отчиталось об успешном поражении всех целей в этой атаке. В том числе было заявлено об уничтожении комплекса Patriot. Позднее американское издание CNN сообщило, что Patriot действительно получил повреждения, хотя и не был уничтожен.

Сегодня ряд западных изданий написали, что установка ПВО получила незначительные повреждения, которые не мешают ее работе. Эту же информацию подтвердили и в Воздушных силах ВСУ.

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