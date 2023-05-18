Бен Уоллес отказался сообщать подробности.

Великобритания подтвердила, что в Украине уже использовались ракеты большой дальности Storm Shadow, переданные ими ранее.

"Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, они использовались с тех пор, как мы объявили об их развертывании в Украине, но я не собираюсь вдаваться в подробности", - сказал Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Sky News.

Также он отметил, что системы вооружений, которые Украина получила от западных союзников, были "мощными" и "имели значение".

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Storm Shadow на вооружении ВСУ: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 мая Бен Уоллес объявил о передаче ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Он заявил, что ракеты используют только на "суверенной территории Украины".

В Defense Express отмечали, что такие ракеты способны "обмануть" противовоздушную оборону противника благодаря своему низковысотному полету.

16 мая CNN писал, что украинские военнослужащие уже используют ракеты Storm Shadow на фронте.

До этого российские захватчики обвинили Украину в обстрелах Луганска этими ракетами - во время одной из атак было попадание по старому зданию Луганской академии внутренних дел, а в результате второй пострадал российский депутат Виктор Водолацкий.

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