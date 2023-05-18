Зенитно-ракетный комплекс уже полностью вернулся в строй.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который получил повреждения во время ракетной атаки на Киев 16 мая, уже отремонтирован и снова полностью в рабочем состоянии. Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в Вашингтоне.

"Что я могу подтвердить, так это то, что одна система Patriot была повреждена, но теперь она исправлена и полностью снова в рабочем состоянии", – заявила она.

Раскрывать какие-либо иные подробности Сингх отказалась, сославшись на секретность. Уточняющие вопросы, возникшие у журналистов, она предложила задать официальным представителям Украины.

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Повреждение ЗРК Patriot во время атаки на Киев

В ночь на 16 мая российская армия нанесла комбинированный ракетный удар по Киеву, применив в том числе 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал". Представители украинских Воздушных сил заявили, что все ракеты были сбиты.

Российская сторона заявила, будто бы при этой атаке было уничтожено якобы сразу пять пусковых установок Patriot. Западные журналисты со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что один комплекс действительно получил повреждения, но весьма незначительные.

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