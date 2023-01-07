Российский захватчик умер от тяжелых ожогов.

Чудом спасшийся во время украинского удара по казарме с россиянами в Макеевке оккупант назвал имя военного преступника, который их там собрал. По словам Антона Головинского, приказ отдал полковник Еникеев Роман.

Отмечается, что оккупант был рядовым 1444-го мотострелкового полка. Он получил ожоги 75% тела.

"В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли", - рассказал захватчик на видео, которое обнародовали в Сети.

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Отмечается, что Головинского привезли в госпиталь в Ростов-на-Дону, где он умер спустя несколько дней от травм несовместимых с жизнью.

По данным СМИ, в ПТУ Макеевки погиб начальник вещевой службы полка старший лейтенант Шеховцев Андрей и заместитель командира полка полковник Бачурин Алексей.

Удар по ПТУ в Макеевке - что известно

В новогоднюю ночь ВСУ оправили на российскую базу во временно оккупированной Макеевке "подарки". Под мощный удар HIMARS попало училище, где находились оккупанты.

Отмечается, что ликвидированных захватчиков считают сотнями. В то же время Минобороны РФ сначала подтвердили смерть 63 военных, но позже их число возросло до 98.

При этом российские власти заявили, что оккупанты сами виноваты в том, что украинские военные их обнаружили по мобильным телефонам.

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