Несмотря на то, что Владимир Путин не приедет на саммит, участники не хотят позировать рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Лидеры стран "Большой двадцатки" не будут участвовать в традиционной совместной фотосессии на саммите в Индонезии из-за присутствия представителя России.

Как пишет The Guardian, хотя президент РФ Владимир Путин отказался лично ехать на саммит G20, совместной фотографии лидеров стран не будет из-за главы МИД России Сергея Лаврова, который будет представлять страну вместо главы Кремля.

В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявлял, что не будет участвовать в официальном совместном фотографировании, если Путин будет присутствовать.

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Однако, участники саммита не хотят позировать даже рядом с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

Саммит G20 в Индонезии

Напомним, саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Для участия в саммите пригласили также и ряд других государств, в частности ОАЭ и Украину. Недавно пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, скорее всего - в онлайн-формате.

Отметим, что "Группа двадцати" существует с 1999 года. Сейчас в состав G20 входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

После вторжения России в Украину президент США Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки". Впрочем, президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Летом Джоко Видодо сообщал, что Путин согласился лично приехать на саммит. Однако на днях стало известно, что Путина на саммите не будет, а вместо него Москва отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Бойкот Лаврова на встрече министров стран G20 в июле

Напомним, в июле встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии сопровождалась для российского Сергея Лаврова бойкотом со стороны других участников.

Сперва рукопожатие между главой МИД РФ и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди оборвалось вопросами в сторону Лаврова о том, когда Россия планирует закончить войну против Украины.

Затем ряд министров отказались от традиционного совместного фото из-за присутствия Лаврова, также ряд участников отказался от переговоров с ним. Сам Лавров, комментируя отказ коллег и от встреч на полях, и от совместных фотосессий, заявил, мол, и сам никого не приглашал.

В конце концов, Лавров досрочно покинул министерскую встречу G20 на Бали и вернулся в РФ.

Тогда же стало известно, что некоторые государства "Большой двадцатки" отказались прямо называть Россию агрессором. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, но когда дело доходит до того, чтобы назвать имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого.

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