Во вчерашнем столкновении однозначно виновата российская сторона, заявил Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и военачальниками заявил, что нет никаких признаков того, что вчерашняя ракетная атака была преднамеренным нападением.

Как польский президент сообщил на брифинге, установлено, что на польской территории упала, скорее всего, ракета С-300 1970-х годов производства, но нет доказательств того, что она была запущена Россией.

"Есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО", — сказал он.

Он подчеркнул, что ничто не указывает на преднамеренное нападение на Польшу.

"Ничто, абсолютно ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу. ... Это была не ракета, нацеленная на Польшу. Таким образом, по сути, это не было нападением на Польшу", – объявил он.

Президент акцентировал, что во вторник произошло "массированное, беспрецедентно масштабное нападение России на Украину" – Россия выпустила около 100 ракет различных типов по всей стране, в том числе, по граничащим с Польшей Волынской и Львовской областям. Дуда подчеркнул, что ответственность за инцидент несет Россия.

"Украина оборонялась, что очевидно и понятно, также запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты. В связи с вышеизложенным, мы имели дело с очень серьезным столкновением, вызванным российской стороной, как и конфликтом в целом. По сути, поэтому во вчерашнем столкновении однозначно виновата российская сторона" , – сказал Дуда.

Падение ракеты в Польше

Как писал УНИАН, во вторник, 15 ноября, две ракеты упали на территорию Польши – в Пшеводове, что в 65 км от границы с Украиной. В результате погибли два человека. Это произошло во время массированной ракетной атаки России по территории Украины, во время которой было использовано около 100 ракет.

В МИД Польши заявляли, что речь идет о ракете российского производства. Дуда позднее проинформировал, что нет точной информации, кто именно запустил ракету.

Американский президент Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. В то же время официальные лица США в комментариях журналистам озвучивали оценку, согласно которой упавшие в Польше ракеты были выпущены украинскими войсками – по приближающейся российской ракете.

Вас также могут заинтересовать новости: