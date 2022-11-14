В СМИ появилась информация, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был госпитализирован после прибытия на саммит G-20 на Бали.
Позже губернатор Бали заявил, что Лавров находится в "добром здравии и был в больнице на обследовании".
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации Сергея Лаврова на Бали.
"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - заявила Захарова.
Она опубликовала видео с Лавровым, на котором он заявил, что готовится к завтрашнему саммиту G-20.
Саммит "Большой двадцатки" в Индонезии
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября. Накануне Индонезия заявила, что лидеры 17 государств подтвердили свое участие.
7 ноября президент Индонезии сообщил, что разговаривал с Путиным и почти уверен в том, что российский коллега не посетит саммит. Уже на следующий день Видодо заговорил о дистанционном участии Путина в саммите.
Позже стало известно, что вместо Путина Россия направит на саммит G-20 министра иностранных дел Сергея Лаврова.