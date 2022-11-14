В МИД РФ опровергли сообщения о госпитализации Сергея Лаврова на Бали.

В СМИ появилась информация, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был госпитализирован после прибытия на саммит G-20 на Бали.

Позже губернатор Бали заявил, что Лавров находится в "добром здравии и был в больнице на обследовании".

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации Сергея Лаврова на Бали.

Видео дня

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", - заявила Захарова.

Она опубликовала видео с Лавровым, на котором он заявил, что готовится к завтрашнему саммиту G-20.

Саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября. Накануне Индонезия заявила, что лидеры 17 государств подтвердили свое участие.

7 ноября президент Индонезии сообщил, что разговаривал с Путиным и почти уверен в том, что российский коллега не посетит саммит. Уже на следующий день Видодо заговорил о дистанционном участии Путина в саммите.

Позже стало известно, что вместо Путина Россия направит на саммит G-20 министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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