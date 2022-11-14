Сегодня, 14 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы опровергнуть его госпитализацию. Вид, в котором предстал чиновник, стал поводом для шуток в Сети.
Пользователи обратили внимание на несколько деталей. Лавров использует iPhone, вероятнее всего, последней модели, хотя Apple – это компания из США, главного врага России. На руке он носит умные часы Apple Watch от того же американского производителя.
А на футболке министра иностранных дел РФ изображен символ, напоминающий трезубец. Это дань памяти художнику Жану Мишелю-Баскии, опять же, из США. Творец сначала рисовал граффити, а потом прославился, как очень успешный неоэкспрессионист. Еще он был геем и умер от передозировки героином в 27 лет. В последние месяцы жизни художник заявлял, что принимал сто пакетиков с наркотиками в сутки. При этом Россия знаменита своей открытой гомофобной политикой.
Информация о госпитализации Лаврова
- Утром 14 ноября появилась информация о госпитализации министра иностранных дел России на Бали, где он присутствует на саммите G20.
- Позже ситуацию прокомментировал губернатор Бали. По его словам, Лавров находится в добром здравии, но посещал больницу для обследования.
- Затем Захарова опубликовала видео, чтобы опровергнуть информацию журналистов. Именно оно стало поводом для шуток.