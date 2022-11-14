Министр иностранных дел России использовал гаджеты Apple и был одет в футболку с символом Жана Мишеля-Баскии.

Сегодня, 14 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы опровергнуть его госпитализацию. Вид, в котором предстал чиновник, стал поводом для шуток в Сети.

Пользователи обратили внимание на несколько деталей. Лавров использует iPhone, вероятнее всего, последней модели, хотя Apple – это компания из США, главного врага России. На руке он носит умные часы Apple Watch от того же американского производителя.

А на футболке министра иностранных дел РФ изображен символ, напоминающий трезубец. Это дань памяти художнику Жану Мишелю-Баскии, опять же, из США. Творец сначала рисовал граффити, а потом прославился, как очень успешный неоэкспрессионист. Еще он был геем и умер от передозировки героином в 27 лет. В последние месяцы жизни художник заявлял, что принимал сто пакетиков с наркотиками в сутки. При этом Россия знаменита своей открытой гомофобной политикой.

Видео дня

Информация о госпитализации Лаврова

Утром 14 ноября появилась информация о госпитализации министра иностранных дел России на Бали, где он присутствует на саммите G20.

Позже ситуацию прокомментировал губернатор Бали. По его словам, Лавров находится в добром здравии, но посещал больницу для обследования.

Затем Захарова опубликовала видео, чтобы опровергнуть информацию журналистов. Именно оно стало поводом для шуток.

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