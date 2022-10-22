Александр Ожельский сообщил, что не поддерживает войну и выходил на митинги в Лондоне.

Александр Ожельский, сын российского миллиардера Михаила Фридмана, который основал "Альфа-Групп" и холдинг LetterOne, возмутился из-за санкций Украины против него. Он якобы не поддерживает войну, выехал из РФ 24 февраля и выходил на митинги в поддержку нашей страны в Лондоне.

Свое обращение Ожельский опубликовал на личном канале на YouTube.

"Я не верю, что моя позиция по поводу войны даже не была учтена. Я не верю, что единственная причина этих санкций — моя связь с другим человеком. Я не понимаю, как это возможно в XXI веке […] Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я ездил туда каждый год", — заявил Ожельский.

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Сын миллиардера рассказал, что выехал из РФ 24 февраля — после полномасштабного вторжения в Украину. По словам 22-летнего Ожельского, он выходил на митинги в поддержку нашей страны в Лондоне. А сейчас он якобы живет на съемной квартире в Дубае.

"Как вы видите, я не живу в [чертовом] особняке, потому что я живу на те средства, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки [чертовых] бюрократов", — добавил Ожельский.

Свежие санкции Украины против российских олигархов и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября подписал два указа о введении ограничений для российских богачей, фирм и предприятий.

В общий перечень вошли более 3,6 тысячи физических и юридических лиц. Среди них был и Михаил Фридман со своими детьми — Александром Ольжевским, дочерями Екатериной и Ларисой.

Один человек получил отсрочку от санкций, о чем сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Под санкции также попали артисты-предатели, которые выбрали сторону агрессора. В список попали Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

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