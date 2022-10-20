Они предлагают запретить ядерное сотрудничество с РФ и импорт российских бриллиантов.

Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала новый пакет санкций против Российской Федерации за войну в Украине.

Об этом сообщает RMF24.

Они предлагают, среди прочего, запретить ядерное сотрудничество с РФ и импорт российских бриллиантов. Документ представят другим странам ЕС на саммите.

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Союзники Украины включили в пакет санкций запрет на экспорт в Россию всех беспилотников, в том числе и гражданских. По словам авторов документа, даже самой простой конструкции, могут быть использованы для поддержки на поле боя.

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония хотят ввести эмбарго на сжиженный газ, маркетинговые услуги и исследования рынка, запрет на продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, а также большей адаптации ограничительных мер против Беларуси, чтобы страна не стала транзитным пунктом для товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

"Мы выступаем за то, чтобы очередной пакет санкций указывал на то, что это - непосредственный ответ на атаки на гражданское население, на стратегическую инфраструктуру, угрозы атак на атомные электростанции", - пояснил президент Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом.

Санкции против России: последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Этот пакет предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро. Также санкции введут против 35 новых физических лиц и компаний, которые вовлечены в войны, проведение фиктивного референдума на оккупированных территориях и пропаганды.

В офисе президента рассказали, что девятый пакет санкций может содержать установление предельной цены на российский газ, а также отключение российских банков от SWIFT. Также речь может идти о полном запрете выдачи виз россиянам и запрете российским судам заходить в европейские порты.

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