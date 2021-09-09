Водитель обратился в полицию, а дебошир хочет связаться с ним.

В Москве пьяный помощник прокурора бил таксиста по лицу своим удостоверением, угрожал расправой и унижал.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Lifeshot.

Судя по записи, конфликт произошел еще 3 сентября.

Отмечается, что водитель приехал на заказ на ул. Гарибальди. Остановился, не доезжая 30 метров до указанной точки. В месте, где ждали пассажиры, остановка была запрещена.

"К машине подошли трое пьяных клиентов, один из которых — помощник прокурора Черёмушкинской межрайонной прокуратуры Санал Носонов. Он начал грубо ругаться на работягу за то, что тот не подъехал ближе. Попытки раскрыть смысл дорожных знаков парировались фразой "Я тебе разрешил, значит, можно", – говорится в подписи к видео.

Читайте такжеСанитары российской психбольницы жестоко избили женщину в лифте (видео)Сначала водитель отказался везти агрессивных пассажиров, но помощник прокурора показал свое удостоверение и ударил им таксиста по лицу.

"Ты слышишь, с кем ты разговариваешь?!... Я тебе сейчас *** переломаю", – возмущался дебошир

В итоге таксист заказ выполнил, но после этого обратился в полицию.

Отмечается, что теперь прославившийся дебошир пытается связаться с водителем. По факту инцидента ведется проверка.

Ранее сообщалось, как неадекватная россиянка избила слабослышащего таксиста при детях, угрожая его "уничтожить".

А другая пассажирка с ноги ударила таксиста с инвалидностью, отказавшись ему заплатить за поездку.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц