В США помощник прокурора застрелил в суде подростка

В американском Колумбусе, что в штате Огайо в ходе судебного слушания об угрозе применения оружия произошла потасовка, в результате которой обвиняемый 16-летний подросток был застрелен помощником окружного прокурора.

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Как сообщает РБК со ссылкой на WCPO, слушания проходили в суде округа Франклин. Во время заседания в зале суда возник конфликт, в котором принял участие сам обвиняемый, члены его семьи и зампрокурора. Причины конфликта не сообщаются.

Подросток напал на сотрудника правоохранительных органов и сбил его с ног, в ответ помощник прокурора выстрелил в него.

Подросток был госпитализирован, но умер в больнице. Помощник прокурора также попал в госпиталь, однако его травмы не представляют угрозы для жизни.