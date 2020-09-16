В турецкой Анталье трое российских туристок напали на медсестру за просьбу надеть маски.
Об этом сообщает Hurriyet.
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По данным издания, конфликт произошел в пятизвездочном отеле. Одна из отдыхающих россиянок с подружками пришла к доктору с жалобами на боль в ноге.
Медсестра попросила девушек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, надеть защитны маски. После этого одна из россиянок сняла тапок с ноги и бросила в лицо медику, попав прямо в глаз.
Врач, находившийся в кабинете вызвал полицейских. Пьяных российских туристок отвезли в участок для дальнейших разбирательств. Отмечается, что пострадавшая медсестра написала на россиянок заявление.
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