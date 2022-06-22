Информацию подтвердили в МЧС РФ.

Самолет Ан-30 исчез с радаров при попытке совершить посадку в аэропорту "Оленек" (Якутия).

Об этом пишет российский телеграм-канал "Авиаторщина".

Самолет Ан-30М разбился 22 июня вблизи аэропорта "Оленек". На борту было пять человек. Поисковые службы вылетели на помощь, но было поздно.

Информацию подтвердили в МЧС РФ. Спасатели отметили, что машина в последний раз выходила на связь в 30 км от аэропорта "Оленек", аварийный маяк не срабатывал.

В свою очередь источник "РИА Новости" сообщил, что Ан-30 пропал при заходе на посадку, произошла потеря радиосвязи.

Отметим, что это уже третий случай авиакатастроф в России в течение недели. 17 июня стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, во время падения самолета ему удалось катапультироваться.

21 июня еще один военный самолет при схожих обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области. Причиной крушения штурмовика Су-25, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета. Пилот в результате аварии погиб.

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