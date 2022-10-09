Детей, которых оккупационная власть вывозит с Херсонщины якобы на оздоровление в РФ, орки могут потом не вернуть / фото УНИАН

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отмечает, что оккупанты могут не вернуть детей, которых из Херсонской области вывозят в Россию якобы на оздоровление.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Детей, которых оккупационная власть вывозит с Херсонщины якобы на оздоровление в РФ, орки могут потом не вернуть, ссылаясь на опасные условия проживания", - отметил Соболевский.

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Он добавил, что в условиях, когда площадь освобожденных территорий ежедневно увеличивается, это "вполне реалистичный сценарий".

"Сейчас оккупантами озвучены планы вывезти до 30000 жителей области, включая детей", - подчеркнул представитель облсовета.

Похищение оккупантами украинских детей:

В апреле 2022 года оккупанты передали 27 сирот в семьи россиян в Подмосковье.

1 сентября 2022 года заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Минреинтеграции сообщили о возвращение в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка

2 октября стало известно, что оккупанты вывезли в Московскую область еще 76 детей-сирот из Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что рашисты планируют и в дальнейшем вывозить детей на "оздоровление"

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев.

По состоянию на 7 октября 2022 года Украина работает над возвращением 32 украинских детей, которых РФ украла с оккупированных территорий.

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