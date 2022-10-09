Оккупанты планируют вывезти из Херсона до 30 тыс. жителей, включая детей.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отмечает, что оккупанты могут не вернуть детей, которых из Херсонской области вывозят в Россию якобы на оздоровление.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Детей, которых оккупационная власть вывозит с Херсонщины якобы на оздоровление в РФ, орки могут потом не вернуть, ссылаясь на опасные условия проживания", - отметил Соболевский.

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Он добавил, что в условиях, когда площадь освобожденных территорий ежедневно увеличивается, это "вполне реалистичный сценарий".

"Сейчас оккупантами озвучены планы вывезти до 30000 жителей области, включая детей", - подчеркнул представитель облсовета.

Похищение оккупантами украинских детей:

В апреле 2022 года оккупанты передали 27 сирот в семьи россиян в Подмосковье.

1 сентября 2022 года заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Минреинтеграции сообщили о возвращение в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

2 октября стало известно, что оккупанты вывезли в Московскую область еще 76 детей-сирот из Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что рашисты планируют и в дальнейшем вывозить детей на "оздоровление".

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев.

По состоянию на 7 октября 2022 года Украина работает над возвращением 32 украинских детей, которых РФ украла с оккупированных территорий.

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