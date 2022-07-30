В министерстве отмечают, что по состоянию на сегодня сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессора.

Национальное информационное бюро идентифицировало более 5 тыс. 600 детей, принудительно депортированных в Российскую Федерацию.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины, об этом заявила заместитель министра внутренних дел украины Екатерина Павличенко.

"По состоянию на сегодня сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессора. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5600 детей, которых принудительно депортировали в Россию. Фактическая цифра больше. И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей", - отметила она.

По словам Павличенко, в мае на базе Европола начала работу Украинская оперативная группа. Она стремится защитить временно перемещенных лиц в Европе, а также в странах-агрессорах - России и Беларуси. Лидером группы является Австрия, в нее также входят правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.

"Сегодня очередное заседание представителей группы. Кроме Украины, на него также приглашены правоохранители Латвии, Эстонии и Финляндии. Одним из вопросов повестки дня группы является идентификация граждан, пострадавших от принудительного выдворения", - сказала заместитель министра.

Павличенко добавила, что по результатам участия представителей миграционной полиции в международных спецоперациях раскрыто 12 преступлений по статье 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми", три из которых - торговля детьми.

Напомним, оккупанты угрожают депортировать жителей Запорожья за проукраинскую позицию.

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