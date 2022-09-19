По словам генпрокурора Костина, на самом деле понятно, что таких преступлений гораздо больше.

Украинские правоохранители установили пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия российских оккупантов за время полномасштабной войны.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью изданию "Левый берег"

"...Есть случаи, установленные в уголовных производствах, сексуального насилия против детей. Установлены пять детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами этой категории военных преступлений. Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше, чем я уже отметил...", - сказал генпрокурор.

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Он подчеркнул, что это сложная работа. "Мы работаем с детьми с использованием такой системы, которая называется "зеленая комната" - при непосредственном участии психолога: он вне визуального наблюдения за ребенком, но помогает. Это сложно. Но в некоторых случаях есть свидетельства, которые могут быть использованы в качестве доказательств в этих уголовных производствах", - отметил он.

Генпрокурор также подтвердил, что по официальным данным, более 7 тыс. детей были депортированы на неподконтрольную Украине территорию, на территорию РФ и в Беларусь.

Сейчас идентифицировано 5327 детей. При этом лишь 55 детей, которые были незаконно депортированы на территорию РФ, Украине удалось вернуть. 37 детей вместе с родителями или воспитателями находятся в настоящее время на территории стран ЕС.

По мнению Костина, международные организации имеют возможности давить на РФ, чтобы вернуть детей, но они использовали эти возможности, чтобы украинское зерно экспортировалось в страны, страдающие от голода.

"Мы живем в мире цинизма, к сожалению. Но мы должны с этим цинизмом также работать. И требовать, даже если есть цинизм, делать то, что возможно", - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Национальное информационное бюро заявило, что идентифицировало более 5 тыс. 600 детей, принудительно депортированных в Российскую Федерацию.

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