Двадцати заключенным пришлось толкать автозак, который заглох.

В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального, которых задержали на мирном митинге, помогли полиции толкать автозак, в котором их везли в СИЗО.

Об этом сообщает Новая газета.

Сообщается, что из 25 человек в автобусе были арестованы только пять – остальным заключенным пришлось толкать автомобиль для заключенных, который заглох.

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При этом на записи видно, что задержанные улыбаются и шутят, толкая автобуса. В то время как сами сотрудники правоохранительных органов просто наблюдают за происходящим.

По информации издания, задержанных отвезли в спецприемник за 137 километров от Москвы.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Денис Прядко