Солиста Rammstein можно будет увидеть на Красной площади 4 и 5 сентября.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн снова собрался в Российскую Федерацию с выступлением. Его пригласили на Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в Москве.

Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Линдеманна пригласили в качестве специального гостя фестиваля. Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Кроме фронтмена Rammstein на фестивале выступят военные оркестры из разных регионов Российской Федерации. Также зрителей порадуют военные оркестры из Катара, Мексики, Австрии, Греции и Беларуси.

Читайте такжеRammstein работает в студии над новой музыкойФестиваль запланирован на период с 27 августа по 5 сентября. При этом указано, что мероприятие пройдет в формате Covid-free, то есть зрителей пустят на все площадки, но при наличии QR-кода, подтверждающем полную вакцинацию.

Как ранее сообщал УНИАН, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал клип к каверу на хит "Любимый город" Марка Бернеса.

Эту песню он исполнил на русском языке, несмотря на то, что его родной язык - немецкий.

Кавер оказался саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который скоро выйдет в прокат в России.

Автор: Анастасия Горбачева