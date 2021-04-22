Он спел песню "Любимый город".

Солист группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн исполнил хит Марка Бернеса "Любимый город".

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Интересно, что эту песню он спел на русском языке, несмотря на то, что его родной язык - немецкий. Почему Тилль решил сделать такой кавер - можно только догадываться.

Возможно, на это повлияла дружба с украинской певицей Светланой Лободой, которая последние несколько лет активно продвигает свое творчество в России.

А может на Линдеманна и вовсе нашла ностальгия о Владимире Ильиче и ГДР-овском детстве. В общем никаких комментариев по этому поводу он пока не давал.

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Автор: Диана Могилевич