Эту песню Тилль Линдеманн исполнил на русском языке.

Солист группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн опубликовал клип к каверу на хит "Любимый город" Марка Бернеса.

Эту песню он исполнил на русском языке, несмотря на то, что его родной язык - немецкий.

Как сообщает телеграм-канал Mash, кавер оказался саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который скоро выйдет в прокат в РФ.

В клипе немецкий музыкант то изображает эстрадного исполнителя в строгом костюме, поющего в темном зале, то запускает модель самолета, то поднимается в небо за штурвалом самолета Р-39 Aerocobra.

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Автор: Олег Давыгора