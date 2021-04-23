Тилль Линдеманн в клипе на песню "Любимый город" / скриншот из видео
Солист группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн опубликовал клип к каверу на хит "Любимый город" Марка Бернеса.
Эту песню он исполнил на русском языке, несмотря на то, что его родной язык - немецкий.
Как сообщает телеграм-канал Mash, кавер оказался саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который скоро выйдет в прокат в РФ.
В клипе немецкий музыкант то изображает эстрадного исполнителя в строгом костюме, поющего в темном зале, то запускает модель самолета, то поднимается в небо за штурвалом самолета Р-39 Aerocobra.
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