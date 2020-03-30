Линдеманн впервые отреагировал на слухи о том, что у него коронавирус
12:08, 30 марта 2020Звезды
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Музыкант опубликовал InstaStories, где заявил, что вирусам не так-то просто одолеть его.
Тилль Линдеманн впервые прокомментировал слухи о госпитализации из-за коронавируса / скриншот
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал слухи о госпитализации из-за коронавируса.
Музыкант опубликовал InstaStories, где заявил, что вирусам не так-то просто одолеть его.
Instagram Тилль Линдеманн
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"Вируса, который мог бы потягаться со мной, еще не создали!", - заявил рокер.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Линдеманн якобы был госпитализирован с коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, 6 марта Тилль Линдеманн выступал со своим проектом Lindemann в Киеве. Линдеманн позировал на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице. На ней - надпись - "К черту коронавирус". Кроме того, музыкант посетил Чернобыль.
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