Линдеманн впервые отреагировал на слухи о том, что у него коронавирус

Музыкант опубликовал InstaStories, где заявил, что вирусам не так-то просто одолеть его.

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал слухи о госпитализации из-за коронавируса.

Музыкант опубликовал InstaStories, где заявил, что вирусам не так-то просто одолеть его.

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"Вируса, который мог бы потягаться со мной, еще не создали!", - заявил рокер.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Линдеманн якобы был госпитализирован с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Тилль Линдеманн выступал со своим проектом Lindemann в Киеве. Линдеманн позировал на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице. На ней - надпись - "К черту коронавирус". Кроме того, музыкант посетил Чернобыль.