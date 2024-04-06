Экс-президент РФ уверен, что ИГИЛ к теракту не имеет отношения.

Скандально известный экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "пособником" организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта.

По мнению Медведева, террористическая группировка ИГИЛ якобы была лишь информационным прикрытием для организаторов теракта и согласилась взять на себя ответственность только для того, чтобы пропиариться.

"А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ. Таков замысел. Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наёмных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. (...) Это официальные лица нацистской Украины", – пишет Медведев в своем Телеграм, указывая в качестве "доказательства" безосновательное утверждение, что террористы якобы планировали выехать в Украину.

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Однако вину за провороненный российскими спецслужбами теракт Медведев возлагает не только на украинское руководство, но и на западных лидеров. Их экс-президент РФ называет "международными спонсорами террористов".

"К ним относятся высшие должностные лица стран НАТО. Они разные. Да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта. (...) Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта", – утверждает Медведев.

В заключение бывший президент РФ заявил, что отныне западные лидеры уже "не просто враги России", и заверил, что им уже "не прикрыться иммунитетами".

Другие недавние заявления Медведева

Как писал УНИАН, после поимки подозреваемых в совершении теракта Медведев призвал убивать всех "причастных" к трагедии в "Крокусе". Причем казнить он хочет не только непосредственных исполнителей, организаторов и их прямых пособников, но даже тех, "кто сочувствовал".

Также мы рассказывали, что накануне Медведев предложил выдавать премии за убитых "солдат НАТО" в Украине. Самих "НАТОвцев" он предложил не брать в плен, а тела погибших – не отдавать родственникам, чтобы те страдали.

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