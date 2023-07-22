Как минимум один человек погиб, у десятков – ожоги.

Очередной кровавый инцидент произошел в ТЦ на территории страны-агрессора. В торговом центре на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой. Известно о десятках пострадавших.

По информации Telegram-канала "112", ожоги получили 50 человек. Shot пишет о 70-ти пострадавших, и уточняет, что у них в основном обожжены ноги.

Также российские СМИ информируют о девяти госпиталенных (среди них – человек с сердечным приступом). По крайней мере один человек погиб – женщина живьем сварилась в кипятке.

По предварительной информации, прорыв произошел в "премиальном гастрономе" "Глобус Гурмэ" на производственной линии. Несколько этажей залито водой в результате инцидена, пишет Baza.

Как информирует российское пропагандистское агентство РИА Новости, до 18 человек были заблокированы в ТЦ без возможности выбраться. Спасатели уверяют, что они отрезаны от выхода, но находятся в безопасном помещении.

Кадры с места показывают окутанные кипятком и паром помещения ТЦ. Как минимум одного из заблокированных посетителей ТЦ ищут спасатели.

Инциденты в российских ТЦ

В декабре в ТЦ "МегаХимки" в Подмосковье произошел пожар со взрывами. Тогда огонь охватил минимум 17 тысяч кв м торгового центра.

Осенью масштабный пожар охватил торговый центр "Меркурий" в Уфе. Пока здание пылало, "честные российские граждане" ограбили магазины.

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