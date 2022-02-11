Макрон перед прибытием в российскую столицу сдал все соответствующие анализы своим врачам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что французский глава Эммануэль Макрон во время встречи с Путиным отказался сдавать ПЦР-тест, что, по данным Reuters, и стало причиной разговора глав государств за длинным столом.

Об этом Песков заявил 11 февраля в Москве, комментируя соответствующую информацию, появившуюся накануне в западных СМИ.

Как цитирует слова Пескова пропагандистское ТАСС, пресс-секретарь Путина не стал уточнять, предоставляет ли Москва иностранным коллегам данные об аналогичном ПЦР-тестировании президента РФ.

"Здесь я не хотел бы вдаваться в детали. Давайте что-то оставим в непубличном пространстве", - ответил Песков.

Также он оставил без ответа и вопрос о том, устроило бы Кремль, если бы Макрон сдал тест не российским, а французским врачам: "Я не хотел бы вдаваться в детали, не могу дальше углубляться".

Песков подчеркнул, что "возможны различные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей".

Что предшествовало

По данным Reuters, Макрон, прибыв в Москву на встречу с Путиным, отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским медикам. И потому французского главу держали на большом расстоянии от его российского коллеги.

В результате президента Франции посадили за длинный стол с Путиным, что стало поводом для многих шуток в сети.

Представителям Макрона сообщили, что Путина "держат в строгом медицинском пузыре", однако французы отказались идти на такое, поскольку "не могли допустить, чтобы россияне заполучили ДНК президента".

При этом утверждается, что Макрон перед прибытием в российскую столицу сдал все соответствующие анализы своим врачам.

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