После визита в Москву президента Франции ждут в Киеве.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали встречу в Москве. Общение они ведут на "ты", Макрон называет Путина без отчества - Владимир.

Об этом пишут "РИА Новости", публикуя соответствующее видео.

В начале встречи Путин заявил, что "рад видеть" Макрона впервые за последние два года. Тот в ответ поблагодарил за выделенное ему время.

Французский президент на встрече с российским коллегой также заявил, что сегодняшний разговор может начать путь деэскалации в Украине и недопущении боевых действий. После публичной беседы состоится рабочий обед и совместная пресс-конференция.

Читайте такжеРоссийский генерал потребовал отставки Путина из-за угрозы войны с Украиной

Начало их беседы не обошлось без заминки. Когда Путин и Макрон сели за стол - не сразу стало понятно, будут ли с ними переводчики. В случае синхронного перевода им обоим нужно было бы надеть наушник. Путину даже пришлось это уточнять, а получив ответ, он кивнул и начал беседу.

Напомним, президент Франции после визита в Москву посетит Киев - это произойдет уже завтра, 8 февраля. Недавно он заявил, что ЕС должен начать собственный диалог с Москвой, а не полагаться на Вашингтон.

Эскалация вокруг Украины

В течение последних нескольких месяцев Россия собирала войска на границе с Украиной, но отрицала планы вторжения.

Москва также выдвинула ряд требований, в частности, речь шла о том, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в альянсе и уменьшило свое военное присутствие в Восточной Европе.

Западные страны отвергли это, вместо этого предложив другие сферы переговоров, например, переговоры о сокращении ядерного оружия.