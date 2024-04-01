Этот вопрос уже прорабатывает ряд ведомств.

Россия намерена снять с движения "Талибан" статус террористической организации. Кроме того, их делегацию пригласили на форум "Россия - Исламский мир".

Соответствующее заявление Министерства иностранных дел РФ цитируют российские СМИ. "Этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны", - заявили они.

Тем временем спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сказал, что делегацию "Талибана" пригласили принять участие в форуме "Россия - Исламский мир", который должен пройти в мае в Казани.

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Отношения России и "Талибана"

Напомним, в августе 2021 года талибы заявили о захвате всей территории Афганистана. В конце месяца Соединенные Штаты Америки сообщили, что завершили вывод своих войск из страны.

Уже в октябре Россия приняла делегацию "Талибана" в рамках "Московского формата", это стало их первым зарубежным визитом в статусе представителей власти.

Прошлой весной министр иностранных дел России Сергей Лавров в Китае заявил об аккредитации в России первого дипломата от талибов. По его словам, "новой администрации удается справляться с удержанием государства на плаву".

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