Начальник одного из Центров боевой подготовки заявил, что уже начали готовить специальную группу.

Методички для борьбы с танками, которые Украина получила от западных союзников, разработали в Министерстве обороны Российской Федерации. Россияне якобы создают специальные группы для борьбы с боевыми машинами, в частности Leopard.

По словам начальника Центра боевой подготовки в Мулино Евгения Арифулина, якобы на полигоне уже готовят экипажи танков "непосредственно для танковой дуэли". При этом он указал, что для борьбы с западными танками уже тренируют операторов дронов, снайперов и пулеметчиков.

"Хороший пулеметчик, хороший снайпер будет лишать его (танк - УНИАН) "зрения", а гранатометчики - его расстреливать. Новое - это хорошо забытое старое", - цитирует Арифулина Русская служба ВВС.

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Он заявил, что так "в Отечественную войну деды делали".

"Там тоже создавались специальные группы борьбы с танками", - подытожил российский вояка.

Танки для Украины - что известно

После длительных переговоров Украина добилась поставок западных танков. В Берлине сообщили, что Киев получил 18 Leopard 2. Также ряд стран решили передать ВСУ другие боевые машины.

Аналитики отметили, что ВСУ уже получил десятки различных танков, но еще ожидаются поставки из Швеции, Канады, Испании, Финляндии и Португалии.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что страны-члены НАТО намерены передать Киеву два батальона с Leopard 2 и четыре батальона с Leopard 1. По его словам, Украина получит всего 160 боевых машин.

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