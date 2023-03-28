Берлин подтвердил передачу 18 танков Украине.

В Украину прибыло 18 боевых немецких танков Leopard 2.

Об этом на своей странице в Twitter вечером 27 марта сообщило Министерство обороны Германии. Кроме того, Украина получила от Берлина комплекты с боеприпасами и запчастями.

"Обещано - доставлено: сегодня в Украину прибыло 18 основных боевых танков Leopard 2 А6, а также комплекты с боеприпасами и запчастями", - отметили в министерстве.

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Танки Leopard для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце января 2023 года Германия пообещала передать Украине свои танки Leopard 2, а также разрешила другим странам их реэкспорт.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщал, что в вопросе предоставления Украине этих танков сотрудничают Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

В конце февраля министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что в Вооруженных Силах Украины хотят сформировать по меньшей мере два танковых батальона с немецкими Leopard 2 на вооружении, а также шесть-семь батальонов - с Leopard 1.

27 марта издание Der Spiegel сообщило, что 18 немецких танков уже находятся на территории Украины, однако официального подтверждения этой информации не было.

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