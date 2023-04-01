Борис Писториус отметил, что ресурсы союзников Украины ограничены.

Всего Украина получит шесть батальонов с немецкими танками Leopard разных конфигураций. Общее количество боевых машин составит 160 штук.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что страны-члены НАТО намерены передать Киеву два батальона с Leopard 2 и четыре батальона с Leopard 1. По его словам, Украина вряд ли получит больше такого вооружения, потому что ресурсы союзников ограниченны, а Германия не отдаст неприкосновенные резервы.

"Я не вижу сценария, при котором выйдет отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено", - заявил глава немецкого оборонного ведомства в интервью изданию Die Welt.

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При этом он напомнил, что Вашингтон и Лондон тоже передадут танки.

"У стран НАТО танки не стоят просто так, ожидая отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе удастся покрыть потребности Украины", - подытожил Писториус.

Танки для Украины - что известно

Украина смогла добиться поставок танков от союзников. Переговоры были долгие и трудные. В результате Германия заявила, что в Украину прибыло 18 боевых немецких танков Leopard 2. При этом после Пасхи первые шесть танков Leopard передаст Испания. Помимо этого многие страны решили передать ВСУ другие боевые машины.

Аналитики отметили, что Киев уже получил десятки различных танков, а также ожидаются поставки из Швеции, Канады, Финляндии и Португалии.

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