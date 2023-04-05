Отмечается, что на одной из военных баз страны прошли подготовку 40 членов танковых экипажей и 15 механиков.

Испания задерживает отправку Украине шести танков Leopard 2A4. Боевые машины нуждаются в переоборудовании и проверке боеготовности.

Издание Reuters пишет, что танки уедут в Украину во второй половине апреля. Отмечается, что боевые машины не использовались с 1990-х годов, поэтому их необходимо переоборудовать, а также проверить боеготовность.

Стоит отметит, что ранее в Испании заявили об отправке танков в Украину после 9 апреля. Всего Мадрид пообещал передать Киеву всего 10 танков.

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Кроме того, Испания подготовила 40 членов танковых экипажей и 15 механиков на военной базе в Сарагосе.

Танки для Украины - что известно

В Испании заявили, что "в ближайшем будущем" отправят в Украину шесть танков Leopard 2. Позже глава минобороны страны Маргарита Роблес заявила, что Мадрид предоставит Киеву еще четыре танка.

Позже стало известно, что 55 украинских танкистов прошли обучения в Испании, чтобы сформировать 10 экипажей танков Leopard 2А4.

Аналитикт указали, что Украина уже получила десятки различнных танков и ожидаются поставки как из Испании, так из Швеции, Канады, Финляндии и Португалии.

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