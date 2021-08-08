В РФ зафиксировали суперраспространителя заболевания.

Россиянин заразил коронавирусом сразу 1,5 тысячи человек. По словам врача-эпидемиолога из РФ Эдуарда Шункова, суперраспространитель заболевания мог появиться ввиду нескольких факторов.

Его слова приводит российский сайт 360.

Одним из примеров таких факторов он назвал успешное взаимодействие организма заболевшего и вируса.

"Организм такого заболевшего может создавать благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду", - поясняет врач.

При наличии у человека сильного иммунитета он может не позволить "ковиду" вызвать заболевание. Поэтому у него могут отсутствовать признаки заболевания и выброс частиц вируса. В случае с ослабленным иммунитетом все происходит наоборот.

"Может быть так, что заболевший (суперраспространитель) в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте. Это может быть автобус, электричка или офисы, где много людей сидят за одним столом", - говорит специалист. И поясняет: вычислить подобные случаи крайне сложно.

По информации издания, ранее в Роспотребнадзоре приводили статистику, согласно которой один россиянин с позитивным тестом на коронавирус в среднем заражает им троих человек. При этом, как отмечает врач, выявлением суперносителей вируса специально не занимались.

Как сообщал УНИАН, заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, в 9 странах Европы с населением более 10 млн человек продолжается вспышка коронавирусной инфекции.

Автор: Юрий Годован