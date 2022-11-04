В населенном пункте Пески около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении.

Российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия на Луганщине и Херсонщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные меры против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки – Новая Каховка Херсонской области.

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Российские военные продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях и разворовывать украинское имущество. Так, как писал УНИАН, российские захватчики продолжают угонять и вывозить автомобили скорой помощи и оборудование из больниц Голой Пристани в Скадовск.

Кроме того, оккупанты воруют медицинское оборудование, машины скорой помощи и закрывают больницы на захваченных территориях. Прежде всего это касается Херсонской области, которую россияне пытаются превратить в зону отчуждения, заявлял ранее президент Владимир Зеленский.

Известно, что армия РФ ведет подготовку к уличным боям в Херсоне и заминировали объекты критической инфраструктуры. Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая добавила, что оккупанты "не планируют оставаться", но как можно больше затягивают время".

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